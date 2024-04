La definizione e la soluzione di 6 lettere: Stretto con funi. LEGATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Legato – in musica, modo di suonare le note unite l'una all'altra Legato – Cardinale legato, governatore di una legazione Legato pontificio – cardinale inviato dal papa come proprio rappresentante Un rappresentante, come un ambasciatore, un inviato o un delegato. Legato – in diritto, disposizione a causa di morte a titolo particolare Legatus – ufficiale di alto grado della legione romana, secondo solamente al comandante in capo quando questi era presente Legatus Augusti pro praetore – governatore romano di provincia imperiale, di rango senatorio e munito di imperium Legato – in araldica, attributo di alcune figure

legato m sing

(di persona) imprigionato con una corda (araldica) attributo araldico che si applica a corni, mazze d'armi, chiavi papali, scudi, cordoni, fasci consolari, mazzi di fiori e altre figure con legami, lacci e nastri di smalto diverso; talora impiegato anche con riferimento alle corde delle arpe e di altri strumenti, ma in questo significato è preferibile cordato (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) (di) particolare acciaio dove sono presenti altri elementi al di fuori del ferro e del carbonio, col fine di migliorarne le caratteristiche chimiche e fisiche

Sostantivo

legato m sing (pl.: legati)

(diritto) atto di ultima volontà con cui il testatore cede uno o più beni determinati del suo patrimonio. Fa sorgere successione a titolo particolare (religione) , (diritto) nunzio del Vaticano presso uno Stato (storia) nell'antica Roma, funzionario di stato col fine di informare eserciti e governanti esteri

Voce verbale

legato

participio passato maschile singolare di legare

Sillabazione

le | gà | to

Pronuncia

IPA: /le'gato/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo e participio) dal verbo legare

(sostantivo; atto testamentario) dal latino legatum , "lascito ereditario", a sua volta dal verbo lego nel senso di "lasciare in eredità", derivato di lex , "legge"

, "lascito ereditario", a sua volta dal verbo nel senso di "lasciare in eredità", derivato di , "legge" (sostantivo; nunzio o ambasciatore) dal latino legatus, che in generale designava un delegato ufficiale, con incarico o appunto di ambasciatore o di comandante militare; a sua volta dal verbo lego nel senso di "delegare, inviare in missione", derivato di lex, "legge"

Sinonimi

allacciato, annodato, avvinghiato, avvinto avvolto, collegato, congiunto, connesso, incatenato,

ancorato, assicurato, attaccato, bloccato, fermo, fermato, fissato,

( per estensione ) costretto, impedito, obbligato, ostacolato,trattenuto, vincolato

costretto, impedito, obbligato, ostacolato,trattenuto, vincolato ( senso figurato ) affezionato, unito, vicino

affezionato, unito, vicino (in oreficeria) incastonato, incastrato

incastonato, incastrato (di libro) rilegato

rilegato ( senso figurato ) goffo, imbarazzato, impacciato

goffo, imbarazzato, impacciato (sostantivo) ambasciatore, delegato, incaricato, inviato, nunzio apostolico, nunzio pontificio, rappresentante

ambasciatore, delegato, incaricato, inviato, nunzio apostolico, nunzio pontificio, rappresentante (diritto) disposizione testamentaria, eredità, lascito

Contrari

(aggettivo) estraneo, indifferente, ostile,

estraneo, indifferente, ostile, slegato, sciolto, slacciato

staccato, sbloccato, disancorato

permesso, concesso, consentito

aperto, disinvolto, spigliato, disinibito

Parole derivate