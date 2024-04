La Soluzione ♚ Posano per mestiere La definizione e la soluzione di 7 lettere: Posano per mestiere. MODELLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Posano per mestiere: Un modello (modella al femminile; detto anche indossatore o indossatrice o, con un francesismo, mannequin) è una persona che sfila in specifiche occasioni per mostrare al pubblico abiti e accessori di moda; nel campo della fotografia è in uso anche il termine fotomodello o fotomodella. La professione di modella/o deve la sua formazione a Charles Frederick Worth, il quale, oltre essere il primo stilista a ideare abiti lavorando su persone fisiche, negli anni '60 del XIX secolo rivoluzionò l'industria della moda presentando una collezione su donne vere. Altre Definizioni con modelle; posano; mestiere; Sfilano in passerella; Si posano sotto il mare; Si fa per imparare un mestiere; Abile nel mestiere; Imbrogliano per mestiere; Cerca altre soluzioni cruciverba

MODELLE

