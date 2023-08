Pianta grassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta grassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALOE | CACTO | CACTUS | AGAVE



Significato/Curiosita : Pianta grassa

Naturale un germoglio che andrà poi staccato dalla pianta madre. affinché la talea di una pianta grassa attecchisca è necessario attendere una quindicina... aloe vera (l.) burm.f. è una pianta succulenta della famiglia delle asphodelaceae, che predilige i climi caldi e secchi. è una pianta succulenta perenne... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

