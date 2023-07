La passione per tutto ciò che è straniero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La passione per tutto ciò che è straniero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ESTEROFILIA

Significato/Curiosità : La passione per tutto ciò che è straniero

La passione per tutto ciò che è straniero, nota anche come esterofilia, è un sentimento di attrazione, curiosità e ammirazione nei confronti di culture, tradizioni, lingue e modi di vivere diversi da quelli propri. Coloro che manifestano questa passione sono solitamente affascinati dalle differenze culturali e sono desiderosi di esplorare e conoscere il mondo al di là dei confini del proprio paese di origine. L'esterofilia può manifestarsi in diverse forme. Alcune persone potrebbero essere interessate alla letteratura, alla musica, al cinema o all'arte di altri paesi, cercando di immergersi nelle espressioni culturali straniere per ampliare i propri orizzonti. Altri potrebbero essere attratti dalle cucine internazionali, sperimentando piatti e sapori provenienti da diverse tradizioni culinarie. Alcuni potrebbero essere appassionati di viaggi, desiderosi di esplorare nuovi paesi, incontrare persone provenienti da background diversi e scoprire nuovi luoghi.

Altre risposte alla domanda : La passione per tutto ciò che è straniero : passione; tutto; straniero; Ha passione per la musica; L Edson della telenovela Vento di passione ; Privo di compassione implacabile; Muovere a compassione ; Bruciare di passione ; La zona tutto intorno; tutto per nulla; Una tariffa tutto incluso; Un limite di chi sa tutto ; In tutto c è tre volte; Del tutto imprevista; Appartenenti a un Paese straniero ; Come l esercito che occupa uno Stato straniero ; Soggezione allo straniero ; Non straniero ; Scrisse Lo straniero ;

Cerca altre Definizioni