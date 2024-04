La Soluzione ♚ Osso della gamba

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Osso della gamba. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PERONE - Altra risposta : TIBIA - PERONE - ROTULA - STINCO - Altra risposta : STINCO

Curiosità su Osso della gamba: Conosciuto come gamba. nell'uomo è più spessa e lunga del perone e si trova medialmente rispetto ad esso. la tibia è il secondo osso dell'intero corpo... Il peróne, o pèrone, o fibula, è un osso dell'arto inferiore. È lungo e pari, si presenta di circa 4-5 volte più sottile della tibia e, assieme ad essa, completa lo scheletro della gamba.

Altre Definizioni con perone; osso; gamba;