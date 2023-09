Lancia fasci di luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lancia fasci di luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FARO

Significato/Curiosità : Lancia fasci di luce

Il faro è un dispositivo che emette un raggio di luce concentrato in una direzione specifica. Questo fascio di luce può essere usato per una varietà di scopi, come l'illuminazione, la segnalazione o la proiezione. I fasci di luce o i fari possono essere trovati in diversi contesti, come automobili, fari marittimi, strumenti di illuminazione per spettacoli o eventi, o anche come parte di attrezzature di sicurezza e di segnalazione. I fasci di luce possono essere prodotti in vari modi, a seconda del tipo di faro. In passato, i fari utilizzavano principalmente lampade a incandescenza, che generavano luce tramite il riscaldamento di un filamento metallico. Tuttavia, con gli avanzamenti nella tecnologia dell'illuminazione, sono diventate più comuni le sorgenti di luce a LED (diodi a emissione luminosa) che offrono una maggiore efficienza energetica e una maggiore durata.

