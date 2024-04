La Soluzione ♚ Di gusto un po antiquato La definizione e la soluzione di 5 lettere: Di gusto un po antiquato. RETRÒ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Di gusto un po antiquato: Rialzata, con esemplari di grandi squali bianchi. all'inizio del film la presentatrice dello spettacolo rivela che il mosasauro è un po' timido, perciò gli... Il rétro (abbreviazione del francese rétrospectif, "retrospettivo") è uno stile artistico-culturale che tende a dar rilievo a ciò che richiama le mode passate e incentiva all'utilizzo di tutto ciò che attualmente è definito "d'epoca". Altre Definizioni con retrò; gusto; antiquato; Piuttosto antiquato; Un po di gusto; Ciò che è di dubbio gusto; Un gusto spesso abbinato al cioccolato; Vocabolario vecchio e antiquato; Antiquato vecchissimo;

La risposta a Di gusto un po antiquato

RETRÒ

