La Soluzione ♚ Lo dice chi e perplesso La definizione e la soluzione di 3 lettere: Lo dice chi e perplesso. MAH - MA - BAH Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lo dice chi e perplesso: Gli studi. pietro è perplesso perché ritiene che bruno non debba essere sradicato dalla sua vita e dal suo ambiente. la questione è tuttavia troncata... Il Mah Jong (dal cinese o ), scritto talvolta anche mahjong, májiàng, ma-chiang e secondo altre trascrizioni simili, è un gioco da tavolo per quattro giocatori, nato in Cina probabilmente nel XIX secolo, e oggi molto diffuso anche nel resto del mondo, soprattutto Stati Uniti e Giappone. In Italia si è diffuso inizialmente soprattutto a Ravenna e nella provincia, dove è colloquialmente chiamato magiò, ma ha preso piede anche a Milano, ...

MAH

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Lo dice chi e perplesso' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.