Sacile (Sacìl nella variante veneta liventina, Sacîl in friulano occidentale) è un comune italiano di 20 009 abitanti del Friuli-Venezia Giulia. D'italia come capoluogo del mandamento di motta di livenza, soppresso nel 1923. lo stemma di motta di livenza è stato riconosciuto con decreto del capo del... Il suo centro storico sorge sul fiume Livenza;

La risposta a Cittadina sul Livenza

SACILE

