Cavalcare a salterelli nei cruciverba: la soluzione è Caracollare

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Cavalcare a salterelli' è 'Caracollare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARACOLLARE

Curiosità e Significato... La parola Caracollare è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caracollare.

Perché la soluzione è Caracollare? Cavalcare a salterelli è un modo giocoso per descrivere il movimento di chi si sposta saltellando, come un bambino che salta da un lato all'altro. La parola caracollare indica appunto questa azione di oscillare o saltellare leggermente, spesso usata anche in senso figurato per descrivere un continuo andirivieni. È un termine vivace che richiama movimento e leggerezza.

Hai davanti la definizione "Cavalcare a salterelli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

A R E T R O O



