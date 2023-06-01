La capitale con la Puerta del Sol

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La capitale con la Puerta del Sol' è 'Madrid'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MADRID

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La capitale con la Puerta del Sol" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale con la Puerta del Sol". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Madrid? Madrid è la città più importante della Spagna, nota per la sua vivace vita culturale e storica. È famosa per il suo cuore pulsante, la Puerta del Sol, un punto di ritrovo centrale e simbolo della capitale. Qui si respirano tradizione e modernità, tra musei, piazze e locali. La città unisce passato e presente, offrendo un'esperienza unica a chi la visita.

Se la definizione "La capitale con la Puerta del Sol" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale con la Puerta del Sol" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Madrid:

M Milano A Ancona D Domodossola R Roma I Imola D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale con la Puerta del Sol" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

