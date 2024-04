La Soluzione ♚ Fa binomio con pratica La definizione e la soluzione di 6 lettere: Fa binomio con pratica. TEORIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa binomio con pratica: Il termine teoria (dal greco e theoréo "guardo, osservo", composto da a thèa, "spettacolo" e horào, "vedo") indica, nel linguaggio comune, un'idea nata in base ad una qualche ipotesi, congettura, speculazione o supposizione, anche astratte rispetto alla realtà. La stessa etimologia si trova nel termine teoresi anch'esso col significato di opposto alla prassi, ma mentre la teoria può prevedere o auspicare un'applicazione pratica, la teoresi la esclude a priori. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine teoria (dal greco e theoréo "guardo, osservo", composto da a thèa, "spettacolo" e horào, "vedo") indica, nel linguaggio comune, un'idea nata in base ad una qualche ipotesi, congettura, speculazione o supposizione, anche astratte rispetto alla realtà. La stessa etimologia si trova nel termine teoresi anch'esso col significato di opposto alla prassi, ma mentre la teoria può prevedere o auspicare un'applicazione pratica, la teoresi la esclude a priori. teoria ( approfondimento) f sing (pl.: teorie) (storia) (filosofia) (matematica) (fisica) insieme ordinato e dettagliato di principi generali di un determinato ramo del sapere il darwinismo è la teoria evoluzionistica sviluppata dal naturalista inglese Charles Darwin lunga coda Sillabazione te | o | rì | a Pronuncia IPA: /teo'ria/ Etimologia / Derivazione Dal greco antico ea Citazione Sinonimi modo di pensare, credenza, tesi, supposizione, deduzione

concezione, dottrina, filosofia, ipotesi, sistema

astrazione, giudizio, idea, opinione, pensiero, principio

corteo, fila, processione, sequenza, serie, sfilata, successione, sfilza

Sinonimi modo di pensare, credenza, tesi, supposizione, deduzione
concezione, dottrina, filosofia, ipotesi, sistema
astrazione, giudizio, idea, opinione, pensiero, principio
corteo, fila, processione, sequenza, serie, sfilata, successione, sfilza
scienza, sistema dottrinale, conoscenza, insegnamento, speculazione Contrari pratica, prassi Parole derivate metateoria, teoretico, teorico, teorizzare Proverbi e modi di dire in teoria: in astratto Altre Definizioni con teoria; binomio; pratica; La formulò Einstein; L antitesi della pratica; Ipotesi scientifica; Fa binomio con vendita; Forma binomio con salvi; Fanno binomio con costumi; Ginnastica che si pratica su una particolare cyclette; Lo pratica Sinner;

TEORIA

