Andy Warhol seguì la pop - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andy Warhol seguì la pop. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ART

Significato/Curiosità : Andy Warhol seguì la pop

Andy Warhol è stato un celebre artista visivo statunitense che è considerato uno dei principali esponenti del movimento Pop Art. Nato nel 1928, Warhol divenne famoso negli anni '60 grazie alla sua iconica serie di opere che ritraevano oggetti di consumo di massa e celebrità del cinema, come le lattine di zuppa Campbell e Marilyn Monroe. Il suo stile distintivo era caratterizzato da colori vivaci, tecniche di stampa serigrafica e ripetizione di immagini. Warhol ha sfidato le tradizioni artistiche convenzionali, portando l'arte della cultura popolare e dei media di massa in gallerie e musei. La sua influenza sull'arte contemporanea è ancora evidente oggi.

