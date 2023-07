Un terzo di cinque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un terzo di cinque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CI

Significato/Curiosita : Un terzo di cinque

Primatista di presenze e di reti, ha preso parte a cinque edizioni del campionato del mondo, arrivando al quarto posto nel 2006; a cinque edizioni del... Carbonia-iglesias ci – abbreviazione di cirro ci – 101 nel sistema di numerazione romano ci – simbolo del curie ci – forma di poesia lirica cinese ci – pronome... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un terzo di cinque : terzo; cinque; Un terzo dell anno; Il terzo caso latino in breve; Il terzo uomo; Il terzo fiume più lungo d Italia; Vale tre o terzo ; Il terzo potere dopo legislativo e giudiziario; Pronome delle cinque ; Sono sempre in cinque ; Una delle cinque Terre liguri; Il Carlo delle cinque giornate di Milano del 1848; Lo sono gare come la cinque Fari; Simile al Ramino ma giocabile anche in cinque ;

Cerca altre Definizioni