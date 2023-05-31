Lo teorizzò Freud ispirandosi a una vicenda mitica

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Lo teorizzò Freud ispirandosi a una vicenda mitica' è 'Complesso Di Edipo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPLESSO DI EDIPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo teorizzò Freud ispirandosi a una vicenda mitica" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo teorizzò Freud ispirandosi a una vicenda mitica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Complesso Di Edipo? Il complesso di Edipo, teorizzato da Freud, si basa su una vicenda mitica in cui il giovane desidera la madre e si sente in competizione con il padre. Questa dinamica rappresenta un conflitto psicologico presente nelle prime fasi dello sviluppo. Freud lo usò per spiegare alcune tensioni inconsce e le origini di certi comportamenti umani. Il concetto evidenzia come le storie antiche possano influenzare la psiche moderna.

