La Soluzione ♚ Né attiva né passiva La definizione e la soluzione di 6 lettere: Né attiva né passiva. NEUTRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ne attiva ne passiva: Ruolo di partner sia attivo che passivo, (o all'interno del bdsm, dove viene spesso usato il termine switch, né nettamente dominante né prettamente sottomesso)... Richard Josef Neutra (Vienna, 8 aprile 1892 – Germania, 16 aprile 1970) è stato un architetto austriaco naturalizzato statunitense. Si trasferì negli Stati Uniti dove collaborò con Frank Lloyd Wright, Rudolf Schindler e Martin Roche. È considerato uno dei maggiori architetti dell'International style. Altre Definizioni con neutra; attiva; passiva; Una voce attiva per l erario; Molto attiva ed energica; Attiva laboriosa;

La risposta a Né attiva né passiva

NEUTRA

N

E

U

T

R

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Né attiva né passiva' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.