Vale come persino nei cruciverba: la soluzione è Sinanche

Home / Soluzioni Cruciverba / Vale come persino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vale come persino' è 'Sinanche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SINANCHE

Curiosità e Significato di Sinanche

La soluzione Sinanche di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sinanche per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sinanche? Sinanche significa come anche o permettere che, indicando un'idea di concessione o possibilità. Si usa per sottolineare che qualcosa avviene o è ammissibile senza problemi, quasi come dire va bene anche così. È una parola che arricchisce il linguaggio con un tocco di concessione e flessibilità, rendendo le frasi più fluide e inclusive. Insomma, è un modo elegante per aprire a varie interpretazioni o accordi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vale il a ManchesterIl prefisso che vale oltre misuraVale a tutt oggiVale quasi mezzo ettaroCioè vale a dire

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sinanche

La definizione "Vale come persino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I A C U I T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TACCUINI" TACCUINI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.