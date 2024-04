La Soluzione ♚ Sigla per cinquanta Stati

La definizione e la soluzione di 3 lettere: Sigla per cinquanta Stati. USA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Sigla per cinquanta stati: 5795 gli stati uniti d'america (comunemente indicati come stati uniti, in inglese united states of america o anche solo united states; in sigla usa) sono... Gli Stati Uniti d'America (comunemente indicati come Stati Uniti, in inglese United States of America o anche solo United States; in sigla USA) sono una repubblica federale dell'America settentrionale composta da cinquanta Stati e un distretto federale. I quarantotto stati contigui e il distretto di Columbia dove si trova Washington (la capitale federale) occupano la fascia centrale dell'America settentrionale tra il Canada e il Messico e sono ...

