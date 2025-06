Prefisso per acqua nei cruciverba: la soluzione è Idro

Home / Soluzioni Cruciverba / Prefisso per acqua

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Prefisso per acqua' è 'Idro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDRO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Idro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Idro.

Perché la soluzione è Idro? Il prefisso idro- deriva dal greco e significa acqua. Viene spesso utilizzato in parole come idrosfera, idraulico o idrotecnica, indicando qualcosa che riguarda l'acqua o il suo utilizzo. È un elemento linguistico fondamentale per comprendere termini legati alle risorse idriche, alle tecnologie e ai fenomeni naturali che coinvolgono questo liquido vitale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L acqua nelle parole composteUn laghetto del BrescianoL acqua nei prefissiFondo d acquaQuelli nell acqua durano pocoFornisce acqua calda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Prefisso per acqua" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

D Domodossola

R Roma

O Otranto

G R E Y S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GEYSER" GEYSER

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.