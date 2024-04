La Soluzione ♚ La usa il carpentiere La definizione e la soluzione di 5 lettere: La usa il carpentiere. ASCIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La usa il carpentiere: il loro antico potere nelle selvagge terre al di là del mare. lo stesso argomento in dettaglio: episodi de il trono di spade (seconda stagione). la guerra... L'ascia è uno strumento da taglio utilizzato per la lavorazione del legno, con la lama perpendicolare al manico. Nel linguaggio comune il termine ascia viene usato intercambiabilmente con scure e accetta ma in realtà queste ultime due hanno il taglio parallelo al manico. Se la scure o l'accetta è creata appositamente per essere usata in guerra, viene quasi sempre chiamata ascia, nonostante abbia il filo parallelo all'impugnatura, ad esempio nel ... Altre Definizioni con ascia; carpentiere; Abbattuti indeboliti; Abbattute prive di forza; Un arma dei Pellirosse; Lo lavora il carpentiere; Gustav Albert il compositore di Zar e carpentiere;

La risposta a La usa il carpentiere

ASCIA

A

S

C

I

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'La usa il carpentiere' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.