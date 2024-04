La Soluzione ♚ Peruviane o canadesi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Peruviane o canadesi. AMERICANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Peruviane o canadesi: 1.546.390 canadesi (il 4,3% della popolazione totale) hanno origini italiane in tutto o in parte. comprendono un sottogruppo di canadesi dell'europa... Le Samoa Americane (in samoano: Amerika Samoa o Samoa Amelika, in inglese American Samoa) sono un arcipelago del Pacifico meridionale, a sud-est dello Stato di Samoa. Sono un territorio non incorporato degli Stati Uniti d'America. Le Samoa Americane sono nella lista delle Nazioni Unite dei territori non autonomi. Altre Definizioni con americane; peruviane; canadesi; Sono Rosse quelle canadesi;

La risposta a Peruviane o canadesi

AMERICANE

