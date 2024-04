La Soluzione ♚ L attore Elba

La definizione e la soluzione di 5 lettere: L attore Elba. IDRIS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su L attore elba: Idris elba, all'anagrafe idrissa akuna elba (londra, 6 settembre 1972), è un attore e produttore cinematografico britannico. si esibisce anche come dj... Idris Elba, all'anagrafe Idrissa Akuna Elba (Londra, 6 settembre 1972), è un attore e produttore cinematografico britannico. Si esibisce anche come DJ con gli pseudonimi di DJ Big Driis e Big Driis the Londoner. Recitò nella serie televisiva Luther, per cui vinse un Golden Globe. Nel 2016 vinse lo Screen Actors Guild Award come miglior attore non protagonista per il film Beasts of No Nation, venendo candidato per la stessa categoria anche ai ...

