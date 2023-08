Un tessuto frusciante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto frusciante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SETA

Significato/Curiosita : Un tessuto frusciante

Da epoche lontane, divenne il tessuto più in voga nel xviii secolo, impiegato per confezionare raffinati e fruscianti abiti sia maschili che femminili... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi seta (disambigua). la seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono fabbricare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

