La Soluzione ♚ Vecchia sopravveste La definizione e la soluzione di 7 lettere: Vecchia sopravveste. ZIMARRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Vecchia sopravveste: Distinguersi in battaglia contro i musulmani e i suoi soldati indossavano una sopravveste nera con una croce bianca. dalla metà del xii secolo l'ordine era nettamente... Zimarra è un termine di origine spagnola (dallo spagnolo zamarra) con cui si indica un lungo soprabito maschile riccamente guarnito usato sin dal XV secolo e XVI secolo. A tale abito è stata anche dedicata una celebre aria intitolata Vecchia zimarra che è cantata da Colline nell'opera La bohème di Giacomo Puccini. Celebre la zimarra di Don Abbondio nell'ottavo capitolo de I promessi sposi. Nel Faust di Goethe, Mefistofele indossa la zimarra del ...

ZIMARRA

