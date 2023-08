È storto in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È storto in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OR

Significato/Curiosita : E storto in mezzo

Dire gol, prima della partenza della stagione 1995/1996, dove bebo storti, in mezzo al tavolo con tutti gli altri comici, iniziò a utilizzare le esclamazioni... or – codice vettore iata di arkefly or – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua oriya or – codice iso 3166-2:es della provincia di ourense (spagna) or... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È storto in mezzo : storto; mezzo; Estorto con l astuzia; storto sghembo; Avvolto come un polso distorto ; È storto ... in mezzo; Distorto nell aspetto; Centrare in mezzo ; In mezzo ai limoni; Preposizione semplice che vale in mezzo ; La Gruber di Otto e mezzo ; In mezzo alla stanza; Un mezzo eroe;

Cerca altre Definizioni