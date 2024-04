La Soluzione ♚ Insidiavano corazzate La definizione e la soluzione di 3 lettere: Insidiavano corazzate. MAS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Insidiavano corazzate: Naviglio di superficie e gli u-boot, i temibili sommergibili tedeschi, insidiavano i convogli da trasporto in viaggio verso il regno unito, anche la lufwaffe... La Xª Flottiglia MAS, ufficialmente 10ª Flottiglia MAS (anche Decima MAS, X MAS o "la Decima"), fu un'unità speciale della Regia Marina italiana, prima flottiglia MAS istituita, il cui nome è legato a numerose imprese belliche di assalto e incursione. Nata nel 1939 come 1ª Flottiglia M.A.S., era una delle tre flottiglie MAS della Regia Marina allo scoppio della seconda guerra mondiale. Non sempre le imprese dell'unità furono coronate dal ...

La risposta a Insidiavano corazzate

MAS

M

A

S

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Insidiavano corazzate' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.