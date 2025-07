La cornice della porta nei cruciverba: la soluzione è Stipite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La cornice della porta' è 'Stipite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIPITE

Curiosità e Significato di Stipite

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Stipite, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Stipite? La parola stipite indica il profilo verticale che sostiene e delimita l'apertura di una porta o finestra, formando la cornice laterale. È un elemento strutturale fondamentale che garantisce stabilità e solidità all'intera struttura. Quindi, quando si parla di cornice della porta, si fa riferimento proprio allo stipite, componente essenziale nell'architettura degli infissi.

Come si scrive la soluzione Stipite

Hai davanti la definizione "La cornice della porta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

I Imola

P Padova

I Imola

T Torino

E Empoli

