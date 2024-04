La Soluzione ♚ Cariatide muliebre La definizione e la soluzione di 4 lettere: Cariatide muliebre. KORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Cariatide muliebre: Con motivi vegetali. sopra il portale si apre una bifora con una figura muliebre a sostegno del capitello a gruccia. un altro portale sul lato destro appare... La Libera Università degli Studi di Enna "Kore" (nota anche come Università Kore di Enna o con la sigla UKE o UniKore Enna), è un'università italiana non statale, con sede ad Enna, attiva dall'anno accademico 2005/2006, e intitolata alla figura mitologica di Kore. Altre Definizioni con kore; cariatide; muliebre; Nella scultura la cariatide al maschile;

La risposta a Cariatide muliebre

KORE

K

O

R

E

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Cariatide muliebre' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.