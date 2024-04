La Soluzione ♚ Verificato con attenzione La definizione e la soluzione di 11 lettere: Verificato con attenzione. REVISIONATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Verificato con attenzione: Bío, si è verificato il 22 maggio 1960 alle 14:11 ora locale (19:11 utc), ed è a oggi il più potente terremoto mai registrato nella storia, con una magnitudo... La cattedrale di San Patrizio (St. Patrick's Cathedral in inglese; Árd Eaglais Naomh Pádraig in gaelico irlandese) è una delle due cattedrali protestanti sotto l'egida della Chiesa d'Irlanda di Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, e più precisamente la più grande. Nonostante sia stata eretta a tale status nel 1191, quando ancora era al di fuori delle mura cittadine, oggi non è il soglio di alcun vescovo, in quanto questo merito spetta ... Altre Definizioni con revisionato; verificato; attenzione; Ricontrollato dai meccanici; Accertato verificato; Osservano con attenzione il galleggiante; Desiderio di attirare l attenzione e la simpatia; Attenzione in Germania;

La risposta a Verificato con attenzione

REVISIONATO

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Verificato con attenzione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.