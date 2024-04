La Soluzione ♚ Una donna venerata

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Una donna venerata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DEA

Curiosità su Una donna venerata: Volere del marito e contravvenendo alle disposizioni imperiali romane. è venerata come santa e martire dalla chiesa cattolica. il sinassario alessandrino... Una dea è una divinità femminile. Mentre esse sono state, sono e possono essere associate con la più ampia gamma di fenomeni caratteristici delle divinità maschili, compresa la guerra, la distruzione e la morte, nonché l'atto di Creazione, vengono più comunemente associate ad una simbologia di vita, guarigione e compassione, pertanto con la fertilità del terreno (tramite Gea), la maternità e l'amore. In alcune religioni, una figura femminile sacra occupa un posto centrale nella preghiera e nella vera e propria adorazione. Il Shaktismo, ad esempio, è il culto della forza femminile che anima il mondo ed è una delle tre principali scuole ...

