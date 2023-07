Serve miopi e presbiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve miopi e presbiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTICO

Significato/Curiosità : Serve miopi e presbiti

L'ottico serve a persone miopi e presbiti offrendo soluzioni visive personalizzate per migliorare la loro acuità visiva. Per i miopi, l'ottico fornisce lenti correttive concave che aiutano a focalizzare gli oggetti lontani. Per i presbiti, invece, offre lenti correttive con una zona progressiva per agevolare la visione da vicino, media e lontana. L'ottico esegue un esame visivo accurato per determinare la prescrizione adeguata e suggerisce montature di occhiali eleganti e confortevoli. Inoltre, può proporre lenti a contatto per coloro che preferiscono alternative agli occhiali. Un ottico competente è essenziale per garantire una corretta correzione visiva e il benessere generale degli occhi.

