La Soluzione ♚ Segue Samp La definizione e la soluzione di 5 lettere: Segue Samp. DORIA Segue samp: I Doria (detti anche D'Oria) sono un'antica e nobile famiglia originaria di Oneglia, la cui storia, a partire dal XII Secolo, fa parte della Storia della Repubblica di Genova.Sino al XIV secolo i Doria primeggiarono, tra gare e rivalità, con le altre grandi famiglie feudali, gli Spinola, ghibellini come loro, e i Fieschi e i Grimaldi, due famiglie guelfe; dopo l'istituzione del dogato popolare (1339), perdono il predominio politico, ma conservano le tradizioni e le funzioni militari e navali. Con Andrea salgono all'apice della vita cittadina e, anche perduta questa funzione predominante, conservano sempre per il numero, per le ricchezze e ... Sampdoria ( approfondimento) (sport) (calcio) squadra calcistica di Genova a parte la Coppa Italia già persa anticipatamente con la Roma, fino ad ora l'apice della Sampdoria fu con una serie di vittorie consecutive sino alla Coppa delle Coppe ed allo Scudetto... Sillabazione Samp | dò | ria Etimologia / Derivazione è l'unione tra "Samp", da Sampierdarenese, e "Doria", un'antica famiglia nobile Sinonimi la Samp, il Doria Altre Definizioni con doria; segue; samp; Erano rivali dei Fieschi; Gli Americani di Quito; Il Gray di un noto ritratto; Segue moi in Francia; Segue CIN e ABI nei codici bancari; Li segue l impulsivo; Un tifoso della Samp;

DORIA

La risposta verificata di 5 lettere per risolvere 'Segue Samp' è.