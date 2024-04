La Soluzione ♚ Ristagni nelle compravendite La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ristagni nelle compravendite. STASI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ristagni nelle compravendite: Scheletro ed acclivi, che generalmente non presentano suole superficiali e ristagni d’acqua per lunghi periodi, sono solitamente sufficienti un’aratura leggera... Il Ministero per la sicurezza dello Stato (Ministerium für Staatssicherheit in tedesco), abbreviato in MfS e comunemente conosciuto come Stasi, era la principale organizzazione di sicurezza e spionaggio della Repubblica Democratica Tedesca (RDT o Germania Est), fungendo da strumento governativo per il Partito Socialista Unificato di Germania (SED). Il MfS ha usato il monitoraggio, l'intimidazione, la detenzione contro avversari e critici nei ... Altre Definizioni con stasi; ristagni; compravendite; Il rapimento dello spirito; Abbandono totale della propria religione; Rapimento dei sensi; Compravendite scambi; Intermediario di compravendite;

La risposta a Ristagni nelle compravendite

STASI

S

T

A

S

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Ristagni nelle compravendite' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.