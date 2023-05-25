Richiede più altoparlanti
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Richiede più altoparlanti' è 'Stereofonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STEREOFONIA
Perché la soluzione è Stereofonia? La stereofonia è una tecnologia audio che utilizza due o più altoparlanti per creare un senso di profondità e spazialità nel suono. Questa tecnica permette di percepire la posizione e il movimento delle fonti sonore, offrendo un'esperienza più realistica rispetto al monofonico. La presenza di più altoparlanti è essenziale per ottenere un effetto immersivo, distinguendo la stereofonia da sistemi con un solo altoparlante. La qualità dell'ascolto aumenta notevolmente grazie a questa configurazione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Richiede più altoparlanti". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Richiede più altoparlanti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Stereofonia
La definizione "Richiede più altoparlanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Richiede più altoparlanti" conferma che la soluzione 'Stereofonia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Stereofonia
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Richiede più altoparlanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stereofonia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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