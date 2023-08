Non fa il monaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non fa il monaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ABITO

Significato/Curiosita : Non fa il monaco

L'abito non fa il monaco è un proverbio italiano, che tuttavia è presente anche in altre lingue. l'espressione invita a diffidare delle apparenze, non di rado... Che iniziano con o contengono il titolo. abito – sinonimo di indumento, quindi capo di abbigliamento abito – termine della filosofia per "modo di essere"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non fa il monaco : monaco; Il monaco più paziente; La fiera della birra di monaco ; Storico monaco russo; monaco di proverbiale pazienza; La grande città tra monaco e Cannes; monaco di Gaza che fu discepolo di sant Antonio abate;

