La Soluzione ♚ Legnetto aguzzo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Legnetto aguzzo. STECCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Legnetto aguzzo: Di essere asessuato fino a quando geppetto non lo dota di un apposito «legnetto novità») e omosessualità in cui venivano imitati personaggi famosi (da... Bacillus rossius Rossi, 1788, comunemente noto come insetto stecco, è un insetto dell'ordine dei Fasmoidei. Esso vive nel Mediterraneo nord-occidentale, specialmente in Spagna, Francia meridionale, Italia: nel nord Italia troviamo solo femmine (partenogenesi), nel centro sud sia femmine sia maschi (riproduzione sessuata). È presente anche nella penisola balcanica. Altre Definizioni con stecco; legnetto; aguzzo; I cetacei dal lunghissimo dente aguzzo; Un animale dal musetto aguzzo; Aguzzo acuminato;

STECCO

