La Soluzione ♚ I cocuzzoli di una catena La definizione e la soluzione di 4 lettere: I cocuzzoli di una catena. CIME Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I cocuzzoli di una catena: Cime tempestose (Wuthering Heights) è l'unico romanzo di Emily Brontë, scritto fra l'ottobre 1845 e il giugno 1846. Venne pubblicato per la prima volta nel 1847, sotto lo pseudonimo di Ellis Bell, mentre una seconda edizione postuma fu curata da sua sorella Charlotte nel 1850. Il titolo viene dal nome di una delle tre principali ambientazioni del libro (Wuthering Heights, Gimmerton, Thrushcross Grange) il casale nella brughiera dello Yorkshire originariamente di proprietà degli Earnshaw, dove fu allevato Heathcliff e dove la storia si sviluppa. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: cime f (geografia) , (botanica) plurale di cima Sillabazione cì | me Etimologia / Derivazione vedi cima Altre Definizioni con cime; cocuzzoli; catena; Tributi feudali; Gloriosi pezzi da museo; Una firma di verifica richiesta dalla banca; Lunga catena montuosa di confine fra Europa e Asia; Una catena montuosa della Spagna; Una nota catena di alberghi;

CIME

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'I cocuzzoli di una catena' è.