Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere' è 'Commendatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMMENDATORE

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Perché la soluzione è Commendatore? Il commendatore è una persona che ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per il suo merito, distinguendosi per le sue qualità e il contributo alla società. Questo titolo superiore a quello di cavaliere indica un livello più elevato di onore e prestigio, spesso attribuito a chi si è distinto in ambiti come il lavoro, la cultura o il servizio pubblico. La designazione sottolinea il rispetto e la stima di cui gode il commendatore, conferendo un ruolo di rilievo nel contesto sociale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Commendatore

Se la definizione "Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere" conferma che la soluzione 'Commendatore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Commendatore

C Como O Otranto M Milano M Milano E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Commendatore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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