Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere' è 'Commendatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COMMENDATORE
Perché la soluzione è Commendatore? Il commendatore è una persona che ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per il suo merito, distinguendosi per le sue qualità e il contributo alla società. Questo titolo superiore a quello di cavaliere indica un livello più elevato di onore e prestigio, spesso attribuito a chi si è distinto in ambiti come il lavoro, la cultura o il servizio pubblico. La designazione sottolinea il rispetto e la stima di cui gode il commendatore, conferendo un ruolo di rilievo nel contesto sociale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Commendatore
Se la definizione "Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere" conferma che la soluzione 'Commendatore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Commendatore
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vanta un titolo superiore a quello di cavaliere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Commendatore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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