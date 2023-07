Periodi di dieci secoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodi di dieci secoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MILLENNI

Progetto di riferimento. un secolo è un periodo di tempo la cui durata è di 100 anni consecutivi. un secolo è lungo 10 decenni o 20 lustri. dieci secoli formano... Einaudi editore. «i millenni danno al lettore la sensazione di leggere un classico con piacere vero» (giulio einaudi) i millenni sono una collana editoriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 luglio 2023

