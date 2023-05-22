Gruppo montuoso abruzzese

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gruppo montuoso abruzzese' è 'Maiella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAIELLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gruppo montuoso abruzzese" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo montuoso abruzzese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Maiella? La Maielletta è una località situata nelle montagne dell'Abruzzo, rinomata per le sue vette e i paesaggi suggestivi. Fa parte di una catena montuosa che offre panorami spettacolari e un ambiente ideale per attività all'aperto come escursioni e sci. La zona è conosciuta anche per le sue tradizioni e la natura incontaminata. È un punto di riferimento per chi desidera immergersi nella bellezza delle montagne di questa regione.

La definizione "Gruppo montuoso abruzzese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo montuoso abruzzese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Maiella:

M Milano A Ancona I Imola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo montuoso abruzzese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

