Dimenticanza
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dimenticanza' è 'Oblio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OBLIO
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Perché la soluzione è Oblio? Dimenticanza si manifesta come un vuoto nella memoria, un momento in cui le informazioni sembrano svanire senza motivo apparente. Spesso, si tratta di un'oblìo che colpisce i ricordi più recenti o meno saldi, lasciando un senso di perdita o confusione. Questa condizione può essere temporanea o più persistente, influenzando la nostra capacità di ricordare eventi, nomi o dettagli quotidiani. Alla fine, l'oblio si insinua silenzioso nella nostra mente.
Dimenticanza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oblio
Se la definizione "Dimenticanza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oblio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dimenticanza
- Risposta: OBLIO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Oblio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dimenticanza". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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