Dimenticanza

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dimenticanza' è 'Oblio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBLIO

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Perché la soluzione è Oblio? Dimenticanza si manifesta come un vuoto nella memoria, un momento in cui le informazioni sembrano svanire senza motivo apparente. Spesso, si tratta di un'oblìo che colpisce i ricordi più recenti o meno saldi, lasciando un senso di perdita o confusione. Questa condizione può essere temporanea o più persistente, influenzando la nostra capacità di ricordare eventi, nomi o dettagli quotidiani. Alla fine, l'oblio si insinua silenzioso nella nostra mente.

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Dimenticanza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oblio

Se la definizione "Dimenticanza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oblio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Dimenticanza

Dimenticanza Risposta: OBLIO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: O____

O____ Inizia con: O

O Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto B Bologna L Livorno I Imola O Otranto

La soluzione 'Oblio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dimenticanza". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.