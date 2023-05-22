Dimenticanza

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dimenticanza' è 'Oblio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBLIO

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Perché la soluzione è Oblio? Dimenticanza si manifesta come un vuoto nella memoria, un momento in cui le informazioni sembrano svanire senza motivo apparente. Spesso, si tratta di un'oblìo che colpisce i ricordi più recenti o meno saldi, lasciando un senso di perdita o confusione. Questa condizione può essere temporanea o più persistente, influenzando la nostra capacità di ricordare eventi, nomi o dettagli quotidiani. Alla fine, l'oblio si insinua silenzioso nella nostra mente.

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Dimenticanza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oblio

Se la definizione "Dimenticanza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oblio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Dimenticanza
  • Risposta: OBLIO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: O____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto
B Bologna
L Livorno
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Oblio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dimenticanza". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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