SIRINGA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Siringa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Siringa.

Perché la soluzione è Siringa? Siringa è uno strumento appuntito usato in medicina per iniettare o aspirare liquidi nel corpo. Il nome deriva dal latino syringa, che significa piccolo tubo. Oggi è fondamentale in ospedale, ma anche in laboratorio e veterinaria. La parola richiama l’idea di un piccolo canale attraverso cui passano sostanze, essenziale per molte procedure mediche e scientifiche.

Se "La ninfa amata da Pan" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

I Imola

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

