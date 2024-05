La Soluzione ♚ È zero per l intransigente

: TOLLERANZA

La soluzione per risolvere le parole crociate. Ecco la risposta per la definizione.

Curiosità su E zero per l intransigente: Tolleranza zero (romanzo). l'espressione tolleranza zero indica un modello politico basato sull'applicazione particolarmente intransigente delle norme... Tolleranza è la capacità di sopportare, senza esserne danneggiati, qualcosa che di per sé potrebbe essere spiacevole o dannosa. In senso sociologico la tolleranza si manifesta in chi, teoricamente e praticamente, mostra rispetto e indulgenza nei confronti di coloro che pensano e agiscono credendo in diversi principi relativi alla religione, alla politica, all'etica, alla scienza, all'arte e alla letteratura. La tolleranza non può essere definita in senso positivo come una virtù poiché riguarda una negatività che viene sopportata per una serie di motivi che escludono un'accettazione piena e senza condizioni di ciò che viene tollerato: ...

