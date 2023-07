Sugo di carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sugo di carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAGÙ

Significato/Curiosita : Sugo di carne

Il sugo alla genovese o "la genovese" è un condimento bianco a base di cipolle e carne di manzo, tipico della cucina napoletana. viene tipicamente utilizzato... Il ragù è un condimento a base di carne a pezzi o macinata, cotta a fuoco basso, con odori variabili a seconda della variante locale, e solitamente con... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sugo di carne : sugo; carne; In Sardegna l uovo con il sugo nel pane carasau; Cosi è il sugo del gulasch; Tortelli piemontesi spesso al sugo d arrosto; Un sugo per maccheroni; sugo per tagliatelle; Vi si vende carne bianca; La carne di pollo lo è di proteine; Un piatto di carne bianca con peperoncino; Si gettano a manciate a carne vale; Piatto orientale di carne ; carne in gelatina;

Cerca altre Definizioni