Ex soldati algerini nei cruciverba: la soluzione è Zuavi

Home / Soluzioni Cruciverba / Ex soldati algerini

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ex soldati algerini' è 'Zuavi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZUAVI

Curiosità e Significato di Zuavi

Hai risolto il cruciverba con Zuavi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Zuavi.

Perché la soluzione è Zuavi? Zuavi indica ex soldati algerini, spesso impiegati come mercenari o forze ausiliarie durante il periodo coloniale francese. Il termine deriva dal francese zuaves, riferendosi a truppe di origine berbera o nordafricana note per la loro disciplina e coraggio. Un esempio storico sono i soldati algerini che prestavano servizio per le potenze coloniali, contribuendo a mutare il volto dei conflitti in Nord Africa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le matricole fra i soldatiLinea ordinata di soldati affiancatiI soldati al seguito di Goffredo di BuglioneLo erano i soldati di venturaUna sfilata di soldati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Zuavi

Hai davanti la definizione "Ex soldati algerini" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Z Zara

U Udine

A Ancona

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O G A T R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAGRATO" SAGRATO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.