Scalzo
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Scalzo' è 'A Piedi Nudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Scalzo
- Risposta: APIEDINUDI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 1-5-4
- Vocali: 6
- Consonanti: 4
- Parole: 3
- Difficoltà: media
- Schema utile: APEINI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è A Piedi Nudi? Camminare scalzo significa sentire il contatto diretto con il suolo, provando una sensazione di libertà e connessione con l'ambiente. A piedi nudi si percepiscono le texture e le temperature del terreno, rendendo ogni passo un’esperienza più naturale e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Scalzo: risposta da 10 lettere
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