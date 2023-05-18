Scalzo

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Scalzo' è 'A Piedi Nudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

APIEDINUDI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Scalzo
  • Risposta: APIEDINUDI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 1-5-4
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 4
  • Parole: 3
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    APEINI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è A Piedi Nudi? Camminare scalzo significa sentire il contatto diretto con il suolo, provando una sensazione di libertà e connessione con l'ambiente. A piedi nudi si percepiscono le texture e le temperature del terreno, rendendo ogni passo un’esperienza più naturale e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Scalzo: risposta da 10 lettere

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