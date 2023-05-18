Scalzo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Scalzo' è 'A Piedi Nudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A P I E D I N U D I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Scalzo

Scalzo Risposta: APIEDINUDI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 1-5-4

1-5-4 Vocali: 6

6 Consonanti: 4

4 Parole: 3

3 Difficoltà: media

media Schema utile: A P E I N I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è A Piedi Nudi? Camminare scalzo significa sentire il contatto diretto con il suolo, provando una sensazione di libertà e connessione con l'ambiente. A piedi nudi si percepiscono le texture e le temperature del terreno, rendendo ogni passo un’esperienza più naturale e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Scalzo: risposta da 10 lettere

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