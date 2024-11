La saliamo senza salarla: Soluzione Cruciverba - Scala

Soluzione alla definizione del cruciverba

SCALA

Curiosità e significato della parola Scala

Spelling fonetico della soluzione

S Sierra

C Charlie

A Alfa

L Lima

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Scala

Una meraviglia nel Palazzo Ducale di Venezia La formano sette note Nel poker la combinazione che va dal 10 all asso Combinazione del poker che non contiene il re A poker non c è combinazione che la batta Quella portatile ha i pioli La usano gli anglosassoni per misurare la tempertura Può essere a chiocciola Lunga serie di gradini L usano i Vigili del Fuoco

Cerca qui altre definizioni di parole crociate per scoprire le soluzioni che ti servono per completare i tuoi cruciverba. Con una vasta raccolta di definizioni, soluzioni e curiosità, Zazoom è lo strumento ideale per gli appassionati di cruciverba, sia esperti che principianti.