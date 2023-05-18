Percorsi da sottili crepe

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Percorsi da sottili crepe' è 'Incrinati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCRINATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Percorsi da sottili crepe" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Percorsi da sottili crepe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Incrinati? Le superfici che presentano linee sottili e irregolari sono spesso il risultato di tensioni o movimenti che si verificano nel materiale sottostante. Queste tracce, simili a piccole fratture, indicano che qualcosa si sta modificando o adattando nel contesto in cui si trovano. La presenza di queste linee può essere un segnale di usura, di cambiamenti climatici o di stress strutturali. Osservare attentamente questi segni permette di valutare lo stato di conservazione di un elemento.

Se la definizione "Percorsi da sottili crepe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Percorsi da sottili crepe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Incrinati:

I Imola N Napoli C Como R Roma I Imola N Napoli A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Percorsi da sottili crepe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

