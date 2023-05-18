Leggiadri carini

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Leggiadri carini' è 'Graziosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAZIOSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Leggiadri carini" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Leggiadri carini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Graziosi? Gli oggetti o le persone che suscitano ammirazione per la loro bellezza e delicatezza vengono spesso descritti come graziosi. Sono caratterizzati da un aspetto piacevole e affascinante, capaci di catturare l'attenzione con la loro semplicità e dolcezza. Questi elementi trasmettono un senso di tenerezza e bontà, rendendo tutto intorno più armonioso e piacevole da osservare.

La definizione "Leggiadri carini" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Leggiadri carini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Graziosi:

G Genova R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Leggiadri carini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

