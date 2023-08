Kiss me Cartoon giapponese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Kiss me Cartoon giapponese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LICIA

Significato/Curiosità : Kiss me Cartoon giapponese

"Kiss Me Licia" è un anime giapponese basato sul manga "Ai Shite Knight" di Kaoru Tada. La serie racconta la storia di Licia, una giovane cantante italiana, e il suo amore per Hiroshi, un ragazzo giapponese. Ambientata tra Italia e Giappone, la trama si sviluppa attraverso le avventure di Licia nella sua carriera musicale e nelle relazioni amorose. La serie è stata molto popolare negli anni '80 e ha contribuito a diffondere la cultura giapponese e il genere shoujo in Italia. "Kiss Me Licia" è diventato un'iconico cartone animato ricordato per le sue canzoni e il suo romanticismo.

Altre risposte alla domanda : Kiss me Cartoon giapponese : kiss; cartoon; giapponese; Il genere musicale dei kiss e degli Slayer; Un piccolo... kiss ; Il gattone arancione di kiss me Licia; Fratellino di Mirko in kiss me Licia; Ha dato voce a Purple rain e kiss ; La Boop dei cartoon ; Mettono fine ai cartoon ; Bugs, simpatico coniglio dei cartoon s; Una rete TV di cartoon ; Creò cartoon s con Barbera; Una pratica terapeutica alternativa di origine giapponese ; Famoso metodo d insegnamento musicale giapponese ; Tsutomu noto fumettista giapponese ; Come dire giapponese ; L arte giapponese di piegatura della carta; Precede Jima nel nome di un isola giapponese dove si svolse una storica battaglia;

Cerca altre Definizioni